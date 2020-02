Et si Messi quittait le Barça cet été?

L’idée de voir Messi évoluer loin de Barcelone était jusqu’à mardi dernier impossible. Mais après la crise qui a éclaté entre l’Argentin et le directeur sportif du club catalan, Eric Abidal, un départ de la Pulga cet été devient une éventualité de plus en plus crédible.

Par Le360sport