Eliminatoires de la CAN: voici les arbitres pour Maroc-Centrafrique

© Copyright : DR

Citant la CAF, la FRMF a annoncé, ce vendredi 16 octobre, les noms des arbitres qui dirigeront les matchs (aller et retour) entre le Maroc et le Centrafrique comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les détails

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.Le360.ma

Par Le360sport