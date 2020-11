Eliminatoires de la CAN-2022: les matchs à huis clos

C'est officiel: la double confrontation Maroc-Centrafrique et le reste des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN se joueront à huis clos.

La Confédération africaine de football (CAF) a réuni, mercredi 4 novembre, en visioconférence, les officiers nationaux de sécurité et sûreté (ONSS) des Associations membres. Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport