Egypte: comment le Zamalek a remercié ses stars marocaines Bencharki et Ounajem

Achraf Beencharki et Mohamed Ounajem, les deux stars marocaines du Zamalek (Egypte).

© Copyright : DR

Vainqueur de la Supercoupe d’Afrique et de la Supercoupe d’Egypte, le Zamalek doit en grande partie ces exploits à ces deux stars marocaines, Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem. Le club égyptien a tenu à les remercier de la plus belle des manières.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ilyas El Battahi