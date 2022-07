«Dima dima Maghrib»: quand Abdelaziz Stati chante pour les Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas après la qualification pour les demi-finales de la CAN et le Mondial.

© Copyright : DR

Le célèbre chanteur populaire, Abdelaziz Stati, rend hommage, via une chanson, aux Lionnes de l’Atlas, autrices de deux exploits inédits: les qualifications pour le Mondial et la finale de la CAN.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport