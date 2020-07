DHJ-Raja: quel entraîneur sur le banc des Verts?

Un précédent match entre le Raja de Casablanca et le Difaâ Hassani d'El Jadida.

Le tant attendu et non moins polémique match entre le Difaâ Hassani d’El Jadida et le Raja de Casablanca se disputera lundi 27 juillet au stade El Abdi. Mais les Verts, qui aspirent à la victoire, évolueront sans leur entraîneur suspendu, ni l’adjoint de ce dernier, confiné pour cause de Covid-19.

Par Le360sport