Deux prestigieux records en vue pour Messi et Ronaldo en 2020

© Copyright : DR

Déjà détenteurs de multiples records, les deux stars du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ont de quoi se challenger en 2020 en égalant le plus grand nombre de buts inscrits en sélection pour le Portugais, et le plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club pour l'Argentin.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport