Des derbies et des chocs alléchants au menu du week-end

© Copyright : DR

C’est un week-end chargé de chocs qui s’annonce, avec notamment le derby maghrébin entre la JSK et le Raja ainsi que celui du nord en Botola. En Europe, Tottenham défie Liverpool et l’AS Rome reçoit la Juve, sans oublier la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real et l'Atlético.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport