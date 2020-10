Dernière journée de Botola: l’heure du verdict

Le derby Raja-Wydad se poursuit à distance.

Au terme de la plus longue saison de Botola, le Raja et le Wydad se disputent le titre ce dimanche pour la 30e et dernière journée. Un duel à distance qui peut soit lancer les Verts vers un titre qu’il leur échappe depuis 2013, soit confirmer la suprématie des Rouges au niveau national.

Par Mohamed Yassir