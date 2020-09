Derby casablancais: gare au perdant

Une séquence de Raja-Wydad lors du derby de décembre dernier.

© Copyright : Adil Gadrouz

Kiosque360. L'un des derbys les plus disputés des dernières saisons et des plus décisifs se jouera ce jeudi. Les deux clubs entament ainsi le sprint final vers le titre de champion de la Botola.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi