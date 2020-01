Derbies maghrébin, barcelonais et madrilène au menu ce week-end

En Espagne, un derby entre l'Espanyol et le FC Barcelone, et un autre à Madrid entre Getafe et le Real sont à l'affiche. En Coupe Mohamed VI, le Raja se rend en Algérie pour un derby maghrébin face au MC Alger. Voici les matches à suivre ce week-end.

Par Le360sport