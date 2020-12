Décès de Salaheddine El Ghomari: Mustapha Talal évoque sa passion pour le foot et son amour pour le CODM

© Copyright : Le360

Le journaliste sportive de la chaîne 2M, Mustapha Talal, a tenu à rendre hommage à son ami et collègue Salaheddine El Ghomari, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi suite à une crise cardiaque. Dans une déclaration accordée à Le360, Talal revient sur la carrière du défunt et évoque sa passion pour le football et son amour pour le CODM.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Hajar Toufik