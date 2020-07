CR7, le tout-terrain qui roule sur la Serie A italienne

Dès sa 2e saison à la Juventus, Cristiano Ronaldo bat déjà des records.

© Copyright : DR

Kiosque360. A 35 ans, Cristiano Ronaldo fait figure d’un extraterrestre qui enchaîne les records. Il vient de battre celui du meilleur buteur sur une saison de la Juventus de Turin depuis 68 ans, mais aussi du plus vieux et du plus rapide joueur à dépasser les 30 buts.

Par Ismail El Fassi