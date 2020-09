Covid-19: Vahid Halilhodzic sevré des internationaux marocains d'Europe

Lions de l'Atlas autour de Vahid lors d'un entraînement.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le sélectionneur Vahid Halilhodzic ne peut plus se déplacer pour rendre visite aux internationaux marocains évoluant en Europe. En cause, les nombreuses mesures restrictives imposées à ces derniers à cause du coronavirus.

Par Ismail El Fassi