Covid-19: plusieurs stades fermés par l’Intérieur

Plusieurs clubs, dont ceux de Kasbat Tadla et Khenifra, ont été privés de stades par le Covid-19.

Kiosque360. Alors que la fédération et le ministère de la Santé ont fixé les règles sanitaires pour finir les matchs de la Botola, le ministère de l’Intérieur a ordonné la fermeture de plusieurs et stades et terrains de proximité.

Par Ismail El Fassi