Covid-19: le classico AS FAR-WAC reporté

Le match au sommet de la 22e journée de la Botola Pro D1 entre l’AS FAR et le Wydad de Casablanca, prévu ce soir au complexe Moulay Abdellah de Rabat, a été reporté. En cause, le nombre de cas positifs au coronavirus au sein du WAC.

Par Khalid Mesfioui