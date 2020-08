Covid-19: El Karti et Jabrane répondent aux rumeurs sur leur contamination

L'équipe-type du Wydad de Casablanca.

Walid El Karti et Yahya Jabrane sont sains et saufs. Les deux Wydadis ont répondu aux rumeurs sur leur contamination au coronavirus. Sur les réseaux sociaux, les deux joueurs ont démenti les informations, indiquant qu'ils se portent bien et qu'ils sont en bonne santé.

Par Le360sport