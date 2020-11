Covid-19: 200 millions de dirhams de pertes pour les clubs de Botola 1 et 2

Kiosque360. La crise sanitaire est très dure à supporter pour les clubs de la Botola 1 et 2. Les prochains mois ne seront pas faciles non plus, avec un public toujours absent, des sponsors en difficulté, des litiges à n'en pas finir....

Par Ismail El Fassi