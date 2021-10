Coupes africaines: un weekend décisif pour les clubs marocains

Kiosque360. Le Raja et la RSB pour confirmer, le Wydad et l’AS FAR pour outrepasser la défaite en match aller, les clubs marocains engagés dans les compétitions africaines tenteront de gagner leur ticket pour la phase des groupes.

Par Ismail El Fassi