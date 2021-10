Coupe de la CAF: USBG-RSB et AS FAR-JSK, à quelle heure et sur quelle chaine?

L'AS FAR est appelée à confirmer son net regain de forme.

Les choses sérieuses commencent pour les deux représentants marocains en Coupe de la CAF. La Renaissance sportive de Berkane et l’AS FAR affrontent, ce samedi 16 octobre, respectivement l’US Ben Guerdane de Tunisie et la JS Kabylie d’Algérie, dans des chocs maghrébins qui s’annoncent chauds. Voici où et quand suivre ces affiches.

Par Le360sport