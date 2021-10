Coupe de la CAF: la JS Kabylie arrive demain au Maroc, via Paris

La JS Kabylie viendra finalement au Maroc, via la capitale française, pour y affronter l’AS FAR au second tour de la Coupe de la CAF, ce samedi à Rabat.

Par Le360sport