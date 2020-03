Clasico: ces supporters marocains qui cassent leur tirelire pour assister à Real-Barça

Kiosque360. De plus en plus de Marocains affluent en Espagne pour assister au clasico entre Barça et Real Madrid. Certains vont jusqu’à se procurer, à coups de milliers d’euros, des places dans les loges VIP. Ce week-end, ils étaient 250 Marocains à avoir fait le déplacement au Santiago Bernabeu.

Par Ismail El Fassi