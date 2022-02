Chronique. Wydad, Raja: victoires trompeuses?

Les représentants marocains en Ligue des champions ont-ils les moyens d’aller au bout? Non, si l’on examine la composition de leurs effectifs chamboulés et amoindris. Oui, s’ils sont à 100% et si la baraka est de leur côté…

Par Footix marocain