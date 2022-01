Chronique. Le match qui met à nu le choix perdant du sélectionneur

Vahid Halilhodzic, sélectionneur national.

© Copyright : DR

Non, on n’a pas gagné une équipe d’avenir. Non, on ne veut pas d’un bilan après les barrages du Mondial. Le mois de mars, c’est encore loin. Vahid Halilhodzic doit partir. Point barre!

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Adil Azeroual