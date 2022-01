Chronique. CAN 2021: à vos marques, prêts, partez!

© Copyright : Le360

L’objectif des Lions dans cette CAN qui s’ouvre aujourd’hui au Cameroun? D’abord passer le premier tour et gérer d’éventuels imprévus. En restant appliqués, et sans fanfaronner.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport