Chronique. Benzarti, la troisième sera-t-elle la bonne?

Que dire de ce troisième mariage entre le Wydad et Faouzi Benzarti? Les deux premiers n’avaient duré que six petits mois et des poussières. Combien durera ce troisième «amour»?

Par Footix marocain