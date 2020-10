Chronique. 0-2, pas à la hauteur!

© Copyright : Le360

Al Ahly et le Zamalek sont venus battre, assez tranquillement, le Wydad et le Raja à Casablanca. Sans doute trop tranquillement, et c’est cela qui fait mal.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Footix marocain