Champions League et Coupe de la CAF: voici le calendrier des représentants du foot marocain

En Ligue des champions, le Raja a le vent en poupe.

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates et horaires des matchs retour des coupes africaines. Raja et Wydad de Casablanca en Ligue des champions, Renaissance de Berkane et AS FAR en Coupe de la CAF auront fort à faire pour décrocher leur ticket pour le prochain tour. Explications.

Par Le360sport