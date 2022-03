CAYB-Wydad et Raja-IR Tanger: à quelle heure et sur quelle chaine?

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

Auréolés de leur succès en Ligue des champions africaine, le Wydad et le Raja de Casablanca disputent ce mardi leur match de la 19e journée de la Botola Pro D1 Inwi, respectivement face au Youssoufia de Berrechid et l’Ittihad de Tanger. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ces deux rencontres en direct.

Par Le360sport