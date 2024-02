CasablancaRun de retour pour une troisième édition les 24 et 25 février

Casablanca s’apprête à vivre un week-end sportif et festif les 24 et 25 février, avec la troisième édition de CasablancaRun. Ce rendez-vous des amateurs de sport de tous horizons promet des activités variées au cœur de la métropole, indique l’organisation de l’évènement dans un communiqué.

Au programme: des courses, des marches et des séances de fitness organisées par la communauté sportive de Casablanca, notamment des groupes de coureurs, des associations sportives, des coachs sportifs et des champions nationaux. Des sorties avec des champions paralympiques sont également prévues.

Lire aussi : Marathon de Casablanca: voici les artères qui seront fermées ce dimanche 29 octobre

CasablancaRun 2024 prévoit en trois points de rassemblement pour l’ensemble des activités, lieux de convergence où la communauté sportive se réunira avant le lancement de chaque activité. Les stands seront ainsi positionnés le long de la corniche (à proximité du Café Nzaha), sur la promenade maritime de la Mosquée Hassan II et au parc de la Ligue arabe.

Les organisateurs tablent sur la participation de plus de 10.000 personnes pour cette édition. L’inscription, gratuite et accessible à tous les âges et niveaux, vise à encourager un large public à s’adonner au sport, explorer les sites emblématiques de la ville et échanger avec la communauté sportive de Casablanca.