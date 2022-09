Carte complète du Maroc: le Toulouse FC répond aux mouches algériennes

Zakaria Aboukhlal, attaquant marocain de Toulouse FC.

Le Toulouse FC a tenu à rappeler aux mouches algériennes à la solde de la junte, via un communiqué, son attachement au respect des communautés, «loin des considérations géopolitiques». Une gifle de plus pour ceux-là mêmes qui prêchent dans le désert et naviguent en eaux troubles.

Par Le360sport