CAN 2021: voici les arbitres pour Mauritanie-Maroc et Maroc-Burundi

Hakim Ziyech contre la Mauritanie le 15 novembre 2019 au complexe Moualay Abdellah (Rabat).

© Copyright : DR

Des arbitres du Botswana et du Cameroun officieront les prochains matchs des Lions de l’Atlas respectivement face à la Mauritanie et le Burundi pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Les détails.

Par Le360sport