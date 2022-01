CAN 2021: Sofiane Boufal, un Lion qui ne meurt jamais

Soufiane Boufal contre le Gabon, le 18 janvier 2022.

Il s'est métamorphosé lors de cette CAN-2021. Celui que l'on compare le plus souvent au Brésilien Neymar est "le sauveur du Maroc". Mais pas seul. Avec son but victorieux contre le Ghana, et son entrée bouleversante contre les Panthères du Gabon, Sofiane Boufal dit bel et bien qu'un Lion ne meurt jamais.

Par Le360sport