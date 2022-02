CAN 2021: Sofian Chakla revient sur les incidents après Maroc-Egypte à la CAN

Soufiane Chakla avec les Lions de l'Atlas en octobre 2020.

Sofian Chakla, défenseur des Lions de l’Atlas, est revenu sur sa suspension et les incidents qui ont marqué la fin du match entre le Maroc et l’Égypte à la CAN 2021.

