CAN 2021: l'éternelle Egypte ou la première du Sénégal?

Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Pharaon égyptien aux sept couronnes et le Lion sénégalais affamé en quête d'un premier trophée se disputent la 33e finale de la CAN, guidés par les deux meilleurs joueurs d'Afrique, Mohamed Salah et Sadio Mané, dimanche (20h00) à Yaoundé.

Par Le360sport