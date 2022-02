CAN 2021: le programme de ce mercredi 2 février

Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations.

© Copyright : AFP

Ce 2 février, l’on connaitra le premier heureux finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Entre le Sénégal et le Burkina Faso, les débats s’annoncent acharnés et sans concessions. Les deux sélections se valent et sont animées d’une grande volonté. Un beau duel en perspective.

Par Le360sport