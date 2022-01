CAN 2021: l’Algérie sanctionnée à cause de ses hooligans

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.

© Copyright : DR

La Confédération africaine de football a sanctionné les fédérations algérienne et ivoirienne après les incidents qui ont entaché la rencontre entre les Fennecs et les Éléphants pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2021.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport