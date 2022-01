CAN 2021: faites connaissance avec Ngando Pickett, le plus grand fan du Cameroun

Henry Mouyebe, plus connu sous le nom Ngando Pickett, et son équipe se donnent rendez-vous au village natal de Yannick Noah à Yaoundé, avant de prendre la direction du stade. Torse nu, en caleçon et vêtue d'une couche de peinture des couleurs du drapeau camerounais, la mascotte des Lions indomptables assure le show. Le360sport l'a rencontré.

Par Hajar Toufik