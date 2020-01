Cameroun. CAN 2021: les résiliations de contrats vont-elles impacter les délais de livraison des stades?

Yaoundé pointe du doigt des défaillances et des cahier des charges non tenus par les entreprises adjudicatrices, pour justifier la résiliations de leur contrat. Mais les autorités restent confiantes quant à la livraison à temps des infrastructures, malgré la révision de la date de la CAN.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem