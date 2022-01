CAF: nouvelles dates pour la CAN, le prochain CHAN en Algérie

Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations.

© Copyright : AFP

Retour à la normale pour la Coupe d’Afrique des nations, dont la prochaine édition, prévue en 2023 en Côte d'Ivoire, se déroulera en été et non en hiver comme c’est le cas actuellement au Cameroun. Quant aux prochains CHAN et la CAN U17, ils auront lieu en Algérie. Les détails.

Par Le360sport