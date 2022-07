CAF Awards: les plus beaux looks du tapis rouge

Le Complexe Mohammed VI de Maâmora accueillait, hier jeudi, la cérémonie des CAF Awards 2022 en présence des plus grandes stars du football continental. Voici certains des plus beaux looks qui ont défilé sur le tapis rouge.

