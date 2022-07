CAF Awards: les nominés pour le Prix du but de l’année dévoilés, avec deux Marocains!

Les nominés pour le Prix du plus beau but de l’année, sont connus. Parmi les dix buteurs, on retrouve notamment Zouhair Moutaraji, attaquant du Wydad, et la star de l’AS FAR Sanaa Massoudy. Le public est appelé à voter.

Par Le360sport