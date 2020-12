C3: l'AC Milan, Tottenham et Benfica qualifiés, pression sur Naples et la Real Sociedad

L'AC Milan a dominé le Celtic Glasgow 4-2.

© Copyright : DR

Le tableau des 16es de finale de la Ligue Europa s'est un peu plus rempli jeudi avec les qualifications de l'AC Milan, Tottenham, ou encore Benfica, alors que rien n'est fait pour Naples et la Real Sociedad, qui s'affronteront lors de la 6e et dernière journée dans une semaine.

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport