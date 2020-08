C1: après des quarts haletants, duel France-Allemagne en demi-finales

© Copyright : DR

Leipzig-Paris SG et Lyon-Bayern Munich: mardi et mercredi, les demi-finales de la Ligue des champions seront franco-allemandes, après la victoire surprise de Lyon contre Manchester City samedi dans le quatrième et dernier quart de ce tournoi final ("Final 8") très ouvert à Lisbonne.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport