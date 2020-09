Bundesliga: le Bayern encore favori, Dortmund et Leipzig déjà battus?

© Copyright : DR

Après un été doré, avec un huitième titre de champion consécutif et un triomphe en Ligue des champions, le Bayern Munich semble plus que jamais invincible en Allemagne. Dortmund et Leipzig n'osent même plus affirmer qu'ils jouent le titre, avant le coup d'envoi vendredi.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport