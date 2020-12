Boutaïb Vs Zamalek: le Marocain s’en remet à la FIFA

L'attaquant marocain Khalid Boutaïb poursuit le Zamalek auprès de la FIFA. Le club lui doit de nombreux salaires et primes qui s'étendent sur plus d'un an.

