Botola: Réunion de crise au Wydad

© Copyright : DR

Ce jeudi, le président du Wydad, Said Naciri et le coach Juan Carlos Garrido se réuniront pour discuter de la situation actuelle des Rouges, au lendemain du nul (1-1) enregistré face à l'AS FAR.

Par Le360sport