Botola Pro D1 Inwi: ultime duel pour le podium

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

Alors que le Wydad, champion, et le Raja, son dauphin, sont assurés de disputer la Ligue des champions, la troisième place qualificative à la Coupe de la CAF fait l’objet d’un duel à distance acharné entre l’AS FAR et le Maghreb de Fès.

Par Le360sport