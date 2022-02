Botola Pro D1 Inwi: RS Berkane-AS FAR, à quelle heure et sur quelle chaine?

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

La Renaissance sportive de Berkane et l’AS FAR, deux clubs aux résultats mitigés et dont les entraineurs sont sur la sellette, en découdront ce soir dans l’espoir de renouer avec le succès. Voici où et quand suivre cette rencontre.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport