Botola Pro D1 Inwi: Raja et Wydad pour enchainer, RSB et OCS pour décoller

Le Raja de Casablanca a le vent en poupe.

© Copyright : DR

La deuxième journée de la Botola Pro D1 Inwi se poursuit ce dimanche 19 septembre, avec trois belles affiches et notamment l’entrée en lice des grands favoris pour le sacre final que sont le Raja et le Wydad de Casablanca. Voici où et quand suivre les duels d’aujourd’hui.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport